В Лесосибирске более 20 домов перевели на экологичное отопление по программе «Чистый воздух»

По данным регионального минэкологии, в 2026 году в Лесосибирске планируется переоборудовать 291 частный дом. При этом число участников может увеличиться за счет экономии средств в ходе реализации программы. Всего к 2028 году на автоматическое отопление планируется перевести более 1000 домов.