В Лесосибирске более 20 домов перевели на экологичное отопление по программе «Чистый воздух»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске продолжается реализация федеральной программы «Чистый воздух». Участниками проекта уже стали более 20 семей — в их домах бесплатно модернизировали системы отопления и установили современное автоматическое оборудование.
Новые котлы работают в автоматическом режиме, подавая топливо дозированно, что обеспечивает его более полное сгорание и снижает выбросы в атмосферу.
Одним из участников стал пенсионер Анатолий Буряк. Ранее его дом отапливался котлом с ручной загрузкой топлива. После модернизации система стала автоматической и сама регулирует подачу тепла.
«Подал заявку, в апреле провели осмотр и замеры, подтвердили, что дом подходит под условия программы. Спустя несколько дней бригада приступила к монтажу. Автоматический котёл намного проще в использовании: он сам регулирует температуру. Это удобнее, чем постоянно подбрасывать уголь», — рассказал Анатолий Буряк.
По данным регионального минэкологии, в 2026 году в Лесосибирске планируется переоборудовать 291 частный дом. При этом число участников может увеличиться за счет экономии средств в ходе реализации программы. Всего к 2028 году на автоматическое отопление планируется перевести более 1000 домов.
«Жители подали уже более 700 заявок, прием продолжается. В Лесосибирске популярно древесное топливо. Специально для таких территорий красноярские производители создали котлы в рамках программы “Чистый воздух”. Оборудование работает и на угле, и на пеллетах. Лабораторные испытания подтвердили сертификацию и экологичность пеллет. Программа позволит сократить выбросы в городе вдвое», — подчеркнула первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.
Подать заявку на участие можно по адресу: Лесосибирск, улица Мира, 2, кабинет 322. Консультации доступны по телефону 8 (39145) 5−49−60.
Добавим, модернизация частного сектора проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2026 году новое оборудование планируется установить примерно в 1800 частных домах в Лесосибирске, Красноярске, Ачинске и Минусинске. Работы выполняются бесплатно для жителей.