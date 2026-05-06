Не стало Хомы: под Волгоградом простятся с бойцом СВО Романом Лякса

В Новоаннинском районе Волгоградской области 7 мая проводят в последний путь Романа Евгеньевича Лякса, позывной Аякс (Хома). Боец погиб 1 июля 2024 года в ходе наступления на позиции противника в Белогоровке.
В городском паблике «Новоаннинский сегодня» написали, что Роман родился 2 декабря 1979 года в Архангельске, школу окончил в 1995-м. Срочную службу проходил с 1997 по 1999 год, участвовал во второй чеченской кампании как стрелок-гранатометчик, ушел в звании ефрейтора.
В начале июня 2024 года подписал контракт с Минобороны РФ, отправился в зону СВО гранатометчиком мотострелкового отделения. У бойца в Волгоградской области остались мама и жена.
Прощание пройдет в Новоаннинском, похоронят бойца на Аллее Героев гражданского кладбища. Поминальный обед состоится после церемонии в кафе «Элеваторское».
Ранее сообщалось о передаче наград родным участников СВО.