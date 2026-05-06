Мэр Красноярска поручил решить вопросы благоустройства и ЖКХ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава города Сергей Верещагин провел очередной личный прием, на который пришли 15 жителей города.
Обращения касались разных тем — от оформления земельных участков и работы ЖКХ до ремонта дорог и благоустройства.
Один из вопросов затронул состояние улицы Киренского. Житель города Виктор Доля сообщил о появлении выбоин на участке, где недавно был выполнен ремонт. Поскольку работы проводились в рамках гарантийных обязательств, подрядная организация уже приступила к устранению недостатков.
Также мэр встретился с инициаторами создания сквера Лесников в Академгородке. Проект предложили ветераны лесной отрасли, сейчас он находится в стадии проработки. Городские власти рассмотрят возможность оказания поддержки в его реализации.
Отдельно обсуждалась тема вывоза твердых коммунальных отходов. Жители частного сектора на улице Пировской сообщили о переполненных контейнерах. По их словам, это создает ситуацию, когда утилизировать мусор становится сложно, а оставлять его рядом запрещено.
Сергей Верещагин поручил профильным службам совместно с региональным оператором проработать решение проблемы и стабилизировать ситуацию с вывозом отходов.