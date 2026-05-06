Судзуки рассказал, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался вводить санкции против России из-за событий в Крыму в 2014 году, хотя на этом настаивал экс-президент США Барак Обама. По словам Судзуки, Абэ решительно сказал «нет», стремясь к развитию будущих российско-японских отношений. Японский парламентарий уточнил, что тогда проходили переговоры о мирном договоре между Японией и Россией.
Однако позднее, при администрации премьер-министра Фумио Кисиды, Япония ввела санкции в отношении России, пишет Sputnik International. По мнению Судзуки, они стали «негативным наследием» и нанесли ущерб национальным интересам Японии.
При премьере Кисиде Япония полностью следовала примеру (тогдашнего президента США Джо) Байдена, что привело к негативному наследию. Я считаю, что это было плохо и пагубно для национальных интересов.
Судзуки подчеркнул, что Япония «не может исходить из придуманных США ценностей». Ухудшение отношений между Токио и Москвой он объяснил именно введением антироссийских санкций.
Все очень просто. Причина, по которой у нас сейчас самые плохие отношения за послевоенный период, заключается в том, что Япония в одностороннем порядке ввела экономические санкции против России.
Сейчас Судзуки, по данным японской газеты The Japan Times, пытается организовать встречу министров иностранных дел Японии и России. По словам Судзуки, Москва будет готова к двусторонней встрече на полях саммита АСЕАН, который состоится на Филиппинах в июле. Как уточнил парламентарий, российская сторона не планирует выдвигать никаких условий для возможной встречи, таких как отмена Японией антироссийских санкций.
Издание подчеркивает, что, если встреча Тосимицу Мотеги и Сергея Лаврова состоится, она станет первой с момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.