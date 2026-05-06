СМИ: в Японии считают, что Токио не может исходить из придуманных США ценностей

Судзуки рассказал, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался вводить санкции против России из-за событий в Крыму в 2014 году, хотя на этом настаивал экс-президент США Барак Обама. По словам Судзуки, Абэ решительно сказал «нет», стремясь к развитию будущих российско-японских отношений. Японский парламентарий уточнил, что тогда проходили переговоры о мирном договоре между Японией и Россией.