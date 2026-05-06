Иран пообещал обеспечить стабильное судоходство в Ормузском проливе

США и Израиль с 28 февраля наносили удары по объектам на территории Ирана, Тегеран отвечал своими ударами, что продолжалось до 8 апреля, когда было достигнуто перемирие. Пятого мая американское руководство заявило о завершении американской операции «Эпическая ярость», начавшейся 28 февраля, и приостановке начатой 4 мая миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе «Проект Cвобода», чтобы США могли оценить возможность окончательного согласования и подписания сделки с Ираном.