Иран пообещал обеспечить стабильное судоходство в Ормузском проливе

«С окончанием угроз и при действии новых процедур появится возможность для безопасного и стабильного движения по проливу», — говорится в сообщении военно-морских сил КСИР в соцсети X.
Корпус стражей также поблагодарил судовладельцев и капитанов судов в Персидском и Оманском заливах за соблюдение установленных Ираном норм для судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль с 28 февраля наносили удары по объектам на территории Ирана, Тегеран отвечал своими ударами, что продолжалось до 8 апреля, когда было достигнуто перемирие. Пятого мая американское руководство заявило о завершении американской операции «Эпическая ярость», начавшейся 28 февраля, и приостановке начатой 4 мая миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе «Проект Cвобода», чтобы США могли оценить возможность окончательного согласования и подписания сделки с Ираном.