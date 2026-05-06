ЕК заподозрила Италию в несоблюдении санкций ЕС из-за участия РФ в биеннале

Власти ЕС предупредили Италию о том, что допуск России на Венецианскую биеннале станет нарушением европейских санкций, и потребовали от Рима объяснений. Еврокомиссия уже лишила организаторов выставки гранта в €2 млн за приглашения россиян. Москва вернулась в Венецию впервые с 2022 года — российский павильон будет работать на превью мероприятия с 5 по 8 мая. При этом для обычных зрителей он будет закрыт, посетить его смогут только журналисты и эксперты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».