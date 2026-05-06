Политолог объяснил выбор Камчатки для ракетных испытаний

«Проведение ракетных испытаний на Камчатке, мне кажется, четко нацелено на то, чтобы не говорили о каком-то намеке на конфликт на Украине. Если бы учения вели где-нибудь в западных регионах, то тогда было бы все совсем иначе. Здесь нарочито показано, что на другом конце страны, на самом удаленном от места проведения СВО расстоянии проходят эти испытания», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что эти учения носят плановый характер. Их проводят для повышения квалификации и отработки боевого мастерства. В нынешних условиях, добавил эксперт, высокий уровень подготовки может реально пригодиться.
Перенджиев обратил внимание на позицию Министерства обороны России. Ведомство заранее предупреждало: если ВСУ пойдут на провокации или попытаются сорвать парад Победы в Москве, последует удар по центрам принятия решений в столице Украины. Эксперт отметил, что для российских ракетчиков «не существует больших расстояний». Это значит, что тренировки на Камчатке не станут помехой для выполнения задачи, если такая необходимость возникнет.
Ранее стало известно о старте плановых ракетных учений на полигоне «Кура». В Усть-Камчатском муниципальном округе временно ввели строгий запрет на нахождение людей и движение любой техники вблизи территории для стрельб.