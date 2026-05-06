Токаев пригласил президента Австрии посетить Казахстан в удобное для него время

«Считаю, что совместный визит двух ключевых министров правительства Австрии имеет исключительное значение с точки зрения придания дополнительного импульса двустороннему сотрудничеству. Австрия является надежным и давним стратегическим партнером Казахстана. Она инвестировала в нашу экономику более 3 миллиардов долларов, при этом взаимная торговля также демонстрирует рост. Это весьма позитивная тенденция. Мы находимся в тесном контакте с вашими миссиями в Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, и полагаю, что такие связи получат дальнейшее развитие. Австрия, безусловно, является высокоразвитой страной во многих отношениях. Именно поэтому мы высоко ценим достигнутый уровень контактов и убеждены, что Казахстан будет и впредь играть важную роль для вас в регионе. На сегодняшний день на долю Казахстана приходится более 80% торговли Австрии со странами Центральной Азии», — сказал Токаев.