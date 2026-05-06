У Мамаева кургана продолжили мемориал «Рубеж Сталинградской доблести»

Вторую очередь мемориала «Рубеж Сталинградской доблести» открыли у подножия Мамаева кургана в Волгограде. Здесь установили шесть новых тумб в честь городов Камышин и Суровикино, рабочих поселков Иловля, Октябрьский, Светлый Яр и Чернышковский. Они дополнили мемориальную зону, которая была открыта в 2025 году.
В торжественной церемонии приняли участие глава региона Андрей Бочаров, представители муниципалитетов и ветераны, военнослужащие и юнармейцы.
«Накануне Дня Великой Победы у подножия главной высоты России навечно вписаны мужество, героизм и самопожертвование, бессмертный боевой и трудовой подвиг защитников и жителей Сталинградской области. Они вместе сражались, трудились и вместе победили, покрыв свои имена неувядаемой славой на все времена и на все поколения», — сказал глава региона.
Здесь же продолжаются работы по созданию мемориального комплекса в честь участников СВО.
«Уверен, пройдет совсем немного времени, и на легендарной земле непокоренного Сталинграда жители нашей области, отдавая дань памяти, уважения и признательности участникам специальной военной операции, воздвигнут мемориальный комплекс в честь потомков поколения победителей, который будет символизировать неразрывную связь времен», — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что памятны знаки «Рубеж Сталинградской доблести» установлены в рабочем посёлке Октябрьском и в рабочем посёлке Светлый Яр.