НАН: Беларусь и Индия обсудили стратегию создания новых лекарств

Сегодня в Минске прошла встреча председателя Президиума НАН Владимира Караника и руководителя компании «Chokhani Pharma» Лалитом Чокани.
«Акцент (в сотрудничестве — Sputnik) делается на лекарственных препаратах и субстанциях, которые могли бы удовлетворить как внутренние потребности доступными и качественными лекарствами, так и выйти на экспортные рынки», — заявил Караник на встрече.
По его словам, это будет способствовать обеспечению технологического суверенитета и укреплению экономического потенциала Беларуси.
На встрече в НАН основное внимание уделили вопросу привлечения ведущих индийских фармацевтических компаний к сотрудничеству с Беларусью.
«Сотрудничество с (индийскими фармкомпаниями — Sputnik), которые обладают значительным опытом и производственными мощностями, является стратегически выверенным для Беларуси шагом, который существенно повысит конкурентоспособность белорусской фармацевтики», — отметил Караник.
По его словам, белорусско-индийское взаимодействие в этой сфере открывает новые горизонты для академической науки и фармацевтической индустрии в целом.
В свою очередь Лалит Чокани отметил высокий научный потенциал белорусских ученых и стремление предприятия «Академфарм» к внедрению передовых разработок.
НАН Беларуси завершает второй инвестиционный проект по расширению производственных мощностей предприятия академического фармпредприятия, в том числе по полному циклу — от проведения исследований и разработок до выпуска лекарственных препаратов.