НАН: Беларусь и Индия обсудили стратегию создания новых лекарств

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сотрудничество Беларуси и Индии в области создания новых фармацевтических препаратов обсудили в Национальной академии наук, сообщили в пресс-службе академии.

Источник: Sputnik.by

Сегодня в Минске прошла встреча председателя Президиума НАН Владимира Караника и руководителя компании «Chokhani Pharma» Лалитом Чокани.

«Акцент (в сотрудничестве — Sputnik) делается на лекарственных препаратах и субстанциях, которые могли бы удовлетворить как внутренние потребности доступными и качественными лекарствами, так и выйти на экспортные рынки», — заявил Караник на встрече.

По его словам, это будет способствовать обеспечению технологического суверенитета и укреплению экономического потенциала Беларуси.

На встрече в НАН основное внимание уделили вопросу привлечения ведущих индийских фармацевтических компаний к сотрудничеству с Беларусью.

«Сотрудничество с (индийскими фармкомпаниями — Sputnik), которые обладают значительным опытом и производственными мощностями, является стратегически выверенным для Беларуси шагом, который существенно повысит конкурентоспособность белорусской фармацевтики», — отметил Караник.

По его словам, белорусско-индийское взаимодействие в этой сфере открывает новые горизонты для академической науки и фармацевтической индустрии в целом.

В свою очередь Лалит Чокани отметил высокий научный потенциал белорусских ученых и стремление предприятия «Академфарм» к внедрению передовых разработок.

НАН Беларуси завершает второй инвестиционный проект по расширению производственных мощностей предприятия академического фармпредприятия, в том числе по полному циклу — от проведения исследований и разработок до выпуска лекарственных препаратов.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона.
