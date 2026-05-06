Defence 24: Польша к 2030 году намерена создать крупнейшую армию в Европе

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, открывая в Варшаве выставку вооружений Defence24DAYS, заявил о «трех столпах» безопасности Польши: сильное общество, сильная армия, сильные альянсы.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Портал Defence 24 сообщает, что Косиняк-Камыш призвал польское общество готовиться «к худшему моменту», отметив, что эту готовность должно гарантировать национальное министерство обороны. «Каждый из нас должен быть вовлечен в защиту родины. Если мы не будем активны, не будет сильной армии и сильного альянса», — сказал военный чиновник.

Он заявил, что Польша сейчас «трансформирует» свои вооруженные силы: стратегическая цель к 2030 году — армия в 500 тыс. человек, включая резервистов.

«Конфликт на Украине показывает, как меняется характер войны. Без дронов, без искусственного интеллекта, без недорогой военной техники невозможно адаптироваться к современным боевым задачам», — пояснил Косиняк-Камыш.

По словам министра, в ближайшие месяцы его ведомство сосредоточится на трех ключевых направлениях: развитие дронов и средств борьбы с ними; искусственный интеллект и спутниковая разведка; ракеты большой дальности.

На эти цели будут потрачены все свободные средства, добавил он.

При этом Косиняк-Камыш призвал не забывать, что «ключевым фактором остается обладание полным спектром возможностей во всех сферах — наземной, воздушной, морской (надводной и подводной) и в киберпространстве».

Он также отметил, что трансформация армии подразумевает создание новых структур. В качестве примеров он привел медицинский легион, заявки в которой, по словам министра, подали несколько сотен человек, и киберлегион, созданный в прошлом году из резервистов для защиты киберпространства Польши.

Кроме того, политик подчеркнул важность альянсов: «Мы в регионе знаем, как работает Россия, как она пытается рассорить нас с союзниками, расколоть наши альянсы… Мы должны противостоять этому».