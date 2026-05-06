Defence 24: Польша к 2030 году намерена создать крупнейшую армию в Европе

Портал Defence 24 сообщает, что Косиняк-Камыш призвал польское общество готовиться «к худшему моменту», отметив, что эту готовность должно гарантировать национальное министерство обороны. «Каждый из нас должен быть вовлечен в защиту родины. Если мы не будем активны, не будет сильной армии и сильного альянса», — сказал военный чиновник.
«Конфликт на Украине показывает, как меняется характер войны. Без дронов, без искусственного интеллекта, без недорогой военной техники невозможно адаптироваться к современным боевым задачам», — пояснил Косиняк-Камыш.
На эти цели будут потрачены все свободные средства, добавил он.
При этом Косиняк-Камыш призвал не забывать, что «ключевым фактором остается обладание полным спектром возможностей во всех сферах — наземной, воздушной, морской (надводной и подводной) и в киберпространстве».
Он также отметил, что трансформация армии подразумевает создание новых структур. В качестве примеров он привел медицинский легион, заявки в которой, по словам министра, подали несколько сотен человек, и киберлегион, созданный в прошлом году из резервистов для защиты киберпространства Польши.
Кроме того, политик подчеркнул важность альянсов: «Мы в регионе знаем, как работает Россия, как она пытается рассорить нас с союзниками, расколоть наши альянсы… Мы должны противостоять этому».