WP: Иран повредил не менее 228 военных объектов США на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Иран повредил или уничтожил не менее 228 военных объектов США на Ближнем Востоке, американские власти открыто не признают реальный масштаб ущерба. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), проанализировавшая снимки со спутников.

Источник: Reuters

По данным издания, Иран в ходе авиаударов поразил ангары, казармы, хранилища топлива, радары, системы коммуникаций и оборудование ПВО. Из-за угрозы ударов с воздуха США не могут полноценно эксплуатировать свои базы в регионе. По данным собеседников газеты, в начале операции большая часть персонала была переброшена на другие объекты, вне зоны досягаемости иранских ракет.

Поговорившие с газетой эксперты считают, что военные США недооценили способности Ирана по наведению ударных систем на цели, не адаптировались к защите от современных БПЛА и не обеспечили достаточную защиту ряда баз. По мнению экспертов, удары Ирана не оказали существенного влияния на способность американских вооруженных сил проводить бомбардировки.

Для своего расследования газета использовала снимки со спутников, обнародованные Ираном. Газета отмечает, что не обнаружила признаков редактирования снимков. Американские компании Vantor и Planet, специализирующиеся на спутниковых снимках, по запросу правительства США ограничили доступ к изображениям региона, сделанным во время операции США в Иране, отмечает WP.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше