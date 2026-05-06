WP: Иран повредил не менее 228 военных объектов США на Ближнем Востоке

По данным издания, Иран в ходе авиаударов поразил ангары, казармы, хранилища топлива, радары, системы коммуникаций и оборудование ПВО. Из-за угрозы ударов с воздуха США не могут полноценно эксплуатировать свои базы в регионе. По данным собеседников газеты, в начале операции большая часть персонала была переброшена на другие объекты, вне зоны досягаемости иранских ракет.
Поговорившие с газетой эксперты считают, что военные США недооценили способности Ирана по наведению ударных систем на цели, не адаптировались к защите от современных БПЛА и не обеспечили достаточную защиту ряда баз. По мнению экспертов, удары Ирана не оказали существенного влияния на способность американских вооруженных сил проводить бомбардировки.
Для своего расследования газета использовала снимки со спутников, обнародованные Ираном. Газета отмечает, что не обнаружила признаков редактирования снимков. Американские компании Vantor и Planet, специализирующиеся на спутниковых снимках, по запросу правительства США ограничили доступ к изображениям региона, сделанным во время операции США в Иране, отмечает WP.