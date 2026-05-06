Эксперт назвал вероятный сценарий развития конфликта на Ближнем Востоке

Эксперт отмечает, что риск обострения конфликта все еще высок, но при этом стороны стараются не допускать неконтролируемой эскалации. Он уточнил, что на это также указывает сворачивание американской операции по сопровождению судов в районе Ормузского пролива.
Что касается возможных сценариев развития конфликта, то наименее вероятным в текущих условиях выглядит вариант полноценного и всеобъемлющего урегулирования, считает Бочаров.
Более реалистичным представляется сохранение периода неопределенности, во время которого стороны будут стремиться укрепить свои позиции, частично восстановить потенциал и устранить уязвимости, возникшие или выявленные в том числе в результате ударов по инфраструктуре.
По мнению собеседника Новостей Mail, Иран может сосредоточиться на восстановлении своих оборонных возможностей, тогда как Соединенные Штаты могут проводить оценку ранее предпринятых действий. Такая пауза отражает взаимную потребность сторон в переоценке ситуации, выработке дальнейших шагов и определении возможностей для защиты своих интересов.
При этом нельзя исключать продолжение переговорного процесса, в том числе по режиму судоходства в Ормузском проливе, отмечает Бочаров.
США и Израиль, скорее всего, продолжат делать ставку на господство в воздухе — вне зависимости от текущей динамики конфликта. Иран, в свою очередь, сохранит ориентацию на использование уязвимостей «бутылочного горлышка» — Ормузского пролива, а также на развитие асимметричных форм давления, включая действия в отношении арабских союзников США.
Эксперт добавил, что недавние инциденты в районе Фуджейры (ОАЭ) показали, что потенциал эскалации, в том числе вне горячей фазы противостояния, сохраняется.
Позднее Трамп пригрозил, что вернется к бомбардировкам Ирана, если Тегеран не согласится на условия Вашингтона.