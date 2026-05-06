Австрия инвестировала в экономику Казахстана более $3 млрд — Токаев

АСТАНА, 6 мая — Sputnik. Австрия инвестировала в экономику Казахстана более 3 миллиардов долларов, заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и федеральным министром внутренних дел Австрии Герхардом Карнером.
"Австрия является надежным и давним стратегическим партнером Казахстана. Австрия, безусловно, является высокоразвитой страной во многих отношениях. Именно поэтому мы высоко ценим достигнутый уровень контактов и убеждены, что Казахстан будет и впредь играть важную роль для вас в регионе. На сегодняшний день на долю Казахстана приходится более 80% торговли Австрии со странами Центральной Азии, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент приветствовал активное взаимодействие между профильными министерствами и ведомствами двух стран. В частности, с 1 мая 2026 года вступили в силу соглашения о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов и о реадмиссии.
Токаев отметил возрастающий трансграничный характер современных вызовов и подчеркнул необходимость углубления сотрудничества между правоохранительными органами.