Korean Herald: Северная Корея исключила из конституции упоминание о воссоединении с Южной Кореей

Южнокорейская газета The Korean Herald сообщает, что конституция была пересмотрена в ходе первой сессии 15-го Верховного народного собрания, проходившей с 22 по 23 марта. Термины, связанные с воссоединением с южным соседом, включая «северную половину», «воссоединение отечества», «мирное воссоединение» и «великое национальное единство», были изъяты из преамбулы и основного текст конституции КНДР.
В пересмотренном документе КНДР определяет свою территорию как территорию, граничащую с Китаем и Россией на севере и Республикой Корея на юге. Согласно статье, Пхеньян фактически определил северную половину Корейского полуострова как свою, признав, что южная половина принадлежит Республике Корея.
Это явно укрепляет рамки двух отдельных государств: Пхеньян фактически кодифицировал послание о том, что не будет домогаться территории Южной Кореи, а Сеул не должен претендовать на территорию КНДР.
При этом эксперты указывают на отсутствие явно враждебных формулировок в адрес Сеула, подчеркивает KH.
Пересмотренная конституция не характеризует межкорейские отношения как враждебные или как отношения между воюющими государствами… Это может стать частью институциональной основы для мирного сосуществования между двумя Кореями.