Korean Herald: Северная Корея исключила из конституции упоминание о воссоединении с Южной Кореей

В пересмотренной конституции Северной Кореи исчезли упоминания об объединении и этническом единстве с Южной Кореей.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Южнокорейская газета The Korean Herald сообщает, что конституция была пересмотрена в ходе первой сессии 15-го Верховного народного собрания, проходившей с 22 по 23 марта. Термины, связанные с воссоединением с южным соседом, включая «северную половину», «воссоединение отечества», «мирное воссоединение» и «великое национальное единство», были изъяты из преамбулы и основного текст конституции КНДР.

В пересмотренном документе КНДР определяет свою территорию как территорию, граничащую с Китаем и Россией на севере и Республикой Корея на юге. Согласно статье, Пхеньян фактически определил северную половину Корейского полуострова как свою, признав, что южная половина принадлежит Республике Корея.

Это явно укрепляет рамки двух отдельных государств: Пхеньян фактически кодифицировал послание о том, что не будет домогаться территории Южной Кореи, а Сеул не должен претендовать на территорию КНДР.

Ян Му Чжин
профессор Университета северокорейских исследований

При этом эксперты указывают на отсутствие явно враждебных формулировок в адрес Сеула, подчеркивает KH.

Пересмотренная конституция не характеризует межкорейские отношения как враждебные или как отношения между воюющими государствами… Это может стать частью институциональной основы для мирного сосуществования между двумя Кореями.

Ли Чжон Чхоль
профессор политологии и международных отношений Сеульского национального университета

Издание также обращает внимание на то, что КНДР впервые закрепила в конституции полномочия по применению ядерного оружия.

