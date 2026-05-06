Korean Herald: Северная Корея исключила из конституции упоминание о воссоединении с Южной Кореей

Южнокорейская газета The Korean Herald сообщает, что конституция была пересмотрена в ходе первой сессии 15-го Верховного народного собрания, проходившей с 22 по 23 марта. Термины, связанные с воссоединением с южным соседом, включая «северную половину», «воссоединение отечества», «мирное воссоединение» и «великое национальное единство», были изъяты из преамбулы и основного текст конституции КНДР.