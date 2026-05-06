Al Arabiya: США и Иран близки к подписанию соглашения о прекращении войны

«У нас есть проект соглашения, большинство пунктов которого одобрены обеими сторонами», — приводит телеканал слова источников. Как отмечает Al Arabiya, стороны близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны и началу переговорного процесса, который может занять несколько месяцев.
По данным собеседников Al Arabiya, разрабатываемый документ «устанавливает график прекращения всех враждебных действий и проведения будущих раундов переговоров». Телеканал также подчеркивает, что «непрямые переговоры недавно прошли между [спецпосланником президента США Стивом] Уиткоффом и иранскими официальными лицами».
«Проект соглашения включает полное прекращение войны и открытие Ормузского пролива для международной навигации», — цитирует телеканал слова источников.