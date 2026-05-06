Советник ОП Подоляк: Киев может устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вслед за Владимиром Зеленским заявил, что украинские беспилотники могут пролететь над Красной площадью в День Победы. Он рассказал, что у Киева нет планов наносить удары во время шествия, однако дроны могут атаковать другие цели на территории России. В Госдуме заявили, что любая активность над столицей 9 мая будет расцениваться как угроза безопасности «с однозначным ответом». СМИ при этом написали о возможном ударе «Орешником» по целям на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».