Политолог оценил, сколько авиабомб США могут поставить Украине

«Чисто технически выделить эти 1,5 тыс. авиабомб Украине они могут. Вопрос лишь в том, в какой степени это поможет Киеву. В ограниченном объеме такое оружие поставлялось ВСУ при Джо Байдене. Украинцы использовали эти бомбы, когда устраивали вторжение в Курскую область. Тем не менее наша система ПВО научилась довольно быстро сбивать их с курса», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Ранее Госдеп США согласовал потенциальную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности. Речь идет о контракте на сумму 373,6 миллиона долларов. Как следует из документа, Киев запросил 1,2 тысячи бомб JDAM в комплектации KMU-572 и еще 332 бомбы в версии KMU-556. В сделку также включено сопутствующее оборудование.