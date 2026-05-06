Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог оценил, сколько авиабомб США могут поставить Украине

В арсеналах Пентагона может находиться более полумиллиона управляемых авиабомб JDAM, даже несмотря на их активное использование на Ближнем Востоке. Запасы США по этому типу вооружения позволяют делиться ими с Украиной. Так политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал для NEWS.ru информацию о том, что Конгресс США одобрил поставку Киеву боеприпасов на сумму $373,6 млн.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy

Дудаков отметил, что Штаты серьезно потратили запасы этих боеприпасов во время войн на Ближнем Востоке, в том числе в текущем противостоянии с Ираном, но на складах американцев в наличии имеется порядка полумиллиона единиц JDAM, так как их производство в США ведется с конца 1990-х годов.

«Чисто технически выделить эти 1,5 тыс. авиабомб Украине они могут. Вопрос лишь в том, в какой степени это поможет Киеву. В ограниченном объеме такое оружие поставлялось ВСУ при Джо Байдене. Украинцы использовали эти бомбы, когда устраивали вторжение в Курскую область. Тем не менее наша система ПВО научилась довольно быстро сбивать их с курса», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Ранее Госдеп США согласовал потенциальную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности. Речь идет о контракте на сумму 373,6 миллиона долларов. Как следует из документа, Киев запросил 1,2 тысячи бомб JDAM в комплектации KMU-572 и еще 332 бомбы в версии KMU-556. В сделку также включено сопутствующее оборудование.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше