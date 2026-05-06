В Молдавии анонсировали подписание соглашения об обороне с Польшей

КИШИНЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Молдавия подпишет с Польшей соглашение о сотрудничестве в области обороны. Постановление о начале переговоров по нему приняло правительство республики.
«Углубление сотрудничества с Польшей будет способствовать модернизации Национальной армии, укреплению национальной безопасности, обеспечению стабильной и безопасной обстановки для граждан», — сказал министр обороны Анатолий Носатый на заседании кабмина, которое транслировала его пресс-служба.
По его словам, соглашение позволит укрепить взаимодействие в подготовке кадров, стратегическом планировании и коммуникации, логистике, обеспечении кибербезопасности, участии в международных миссиях и операциях. Носатый подчеркнул, что этот документ дополнит соглашение в области обороны с Польшой, которое Молдавия уже подписала в 1998 году.