В Армении уточнили статус отношений с Турцией и Азербайджаном

«У нас прекрасный диалог с Турцией. Армяно-турецкий диалог достиг достаточного уровня, чтобы дать благоприятные результаты», — сказал Мирзоян.
Глава армянского МИД уточнил, что 5 мая в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване представители двух стран подписали меморандум о совместном восстановлении исторического Анийского моста на границе. Кроме того, недавно состоялось третье заседание рабочей группы по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Гюмри-Карс.
«Мы выразили взаимную готовность к установлению дипломатических отношений, выразили взаимный интерес и готовность полностью открыть границу. Это произойдет, поскольку диалог наш достиг достаточного уровня», — приводит слова Мирзояна «Интерфакс».
Министр также отметил, что, хотя мирный договор между Арменией и Азербайджаном еще не подписан, мир между странами уже наступил.
Он обосновал свое утверждение тем, что на границе между двумя странами уже давно не фиксировались происшествия, отсутствуют жертвы в результате обстрелов. Мирзоян добавил, что азербайджанская сторона отменила запрет на транзит товаров через свою территорию в Армению.
По словам министра, предпринятые действия свидетельствуют о стремлении сторон к мирному сотрудничеству. Он подчеркнул, что Ереван и Баку возобновили двустороннюю торговлю, Армения приобретает азербайджанские нефтепродукты и планирует реализацию армянской продукции азербайджанским предпринимателям.
Стоит напомнить, что дипломатические связи между Анкарой и Ереваном отсутствуют. Граница закрыта с 1993 года — решение приняла турецкая сторона на фоне карабахского конфликта.
Однако с 2022 года Армения и Турция начали движение к восстановлению дипломатических отношений. Ереван и Анкара ведут переговоры на уровне спецпредставителей. Ключевая тема обсуждений — открытие границы для граждан третьих стран и полная нормализация отношений. Первая такая встреча прошла в Москве 14 января 2022 года.