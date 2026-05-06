Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армении уточнили статус отношений с Турцией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что сотрудничество между Ереваном и Анкарой уже позволяет открыть границу между странами, а мир с Азербайджаном фактически достигнут. С такими заявлениями он выступил на форуме «Ереванский диалог», пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«У нас прекрасный диалог с Турцией. Армяно-турецкий диалог достиг достаточного уровня, чтобы дать благоприятные результаты», — сказал Мирзоян.

Глава армянского МИД уточнил, что 5 мая в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване представители двух стран подписали меморандум о совместном восстановлении исторического Анийского моста на границе. Кроме того, недавно состоялось третье заседание рабочей группы по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Гюмри-Карс.

«Мы выразили взаимную готовность к установлению дипломатических отношений, выразили взаимный интерес и готовность полностью открыть границу. Это произойдет, поскольку диалог наш достиг достаточного уровня», — приводит слова Мирзояна «Интерфакс».

Министр также отметил, что, хотя мирный договор между Арменией и Азербайджаном еще не подписан, мир между странами уже наступил.

Он обосновал свое утверждение тем, что на границе между двумя странами уже давно не фиксировались происшествия, отсутствуют жертвы в результате обстрелов. Мирзоян добавил, что азербайджанская сторона отменила запрет на транзит товаров через свою территорию в Армению.

По словам министра, предпринятые действия свидетельствуют о стремлении сторон к мирному сотрудничеству. Он подчеркнул, что Ереван и Баку возобновили двустороннюю торговлю, Армения приобретает азербайджанские нефтепродукты и планирует реализацию армянской продукции азербайджанским предпринимателям.

Стоит напомнить, что дипломатические связи между Анкарой и Ереваном отсутствуют. Граница закрыта с 1993 года — решение приняла турецкая сторона на фоне карабахского конфликта.

Однако с 2022 года Армения и Турция начали движение к восстановлению дипломатических отношений. Ереван и Анкара ведут переговоры на уровне спецпредставителей. Ключевая тема обсуждений — открытие границы для граждан третьих стран и полная нормализация отношений. Первая такая встреча прошла в Москве 14 января 2022 года.