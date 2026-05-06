В Берлине на 9 Мая введут запрет на российскую и советскую символику

«В период с 06.00 8 мая до 22.00 9 мая 2026 года запрещается ношение военной формы и элементов формы, ношение военных знаков отличия, одиночная или акцентированная демонстрация букв V или Z, демонстрация георгиевских ленточек, демонстрация знамен и флагов с привязкой к России, флагов Беларуси, Чеченской Республики, а также изображений их руководителей», — сообщается в распоряжении полиции.
Кроме того, запрещается демонстрация флага СССР, использование российских и советских военных флагов, демонстрация изображений территории Украины без Донбасса, флагов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области, а также Крыма. Также запрещается воспроизводить и исполнять российские и военные песни и марши, запрещено одобрение действий России на Украине.
Частично ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.
Запрет будут действовать на советском военном мемориале в Трептов-парке, советском военном мемориале в Тиргартене и советском военном мемориале в Шенхольцер-Хайде в Панкове.
В Берлине 8 и 9 мая запланировано множество памятных мероприятий. Так, согласно списку собраний в земле Берлин, 9 мая должно пройти торжественное траурное шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны. Участники шествия соберутся на площади перед Бранденбургскими воротами, колонна пройдет по улице 17 июня до Советского мемориала в Тиргартене.
В прошлом году полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты в любом виде, а также символы «V», «Z», о чем сообщили организаторы акции.