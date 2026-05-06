Трамп идет на уступки с Ираном для компромисса, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов временно упростить повестку переговоров с Ираном, чтобы позволить умеренным силам в иранском руководстве вернуться к диалогу и отложить обсуждение наиболее острых противоречий на более поздний срок, утверждает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: AP 2024

Как в среду со ссылкой на источники написал портал Axios, в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами. при этом в этот же день, по данным газеты New York Post, американский лидер заявил, что пока «слишком рано» думать о прямых мирных переговорах между двумя странами.

«Президент США Дональд Трамп, судя по всему, упрощает повестку мирных переговоров, чтобы умеренные силы (в иранском руководстве — ред.) смогли вернуться за стол переговоров… при этом целью является решение более острых вопросов на более позднем этапе», — говорится в сообщении канала.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше