Россия призвала Германию отменить запрет на демонстрацию символов Победы

БЕРЛИН, 6 мая — РИА Новости. Россия настоятельно потребовала от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом, говорится в заявлении посольства РФ.
«Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов геноцидом народов Советского Союза», — заявило посольство.
Ранее сообщалось, что в Берлине 8 и 9 мая 2026 года введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне.