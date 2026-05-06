Молдавия решила выставить России счет после повреждения ключевой ЛЭП

Молдавия получила от «Укрэнерго» счет за ремонт высоковольтной ЛЭП Исакча — Вулканешты на около €20 тыс. (примерно 1,7 млн руб.), страна направит его России, заявил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету, передает Newsmaker.
«Счет получен от моих коллег из “Укрэнерго”. Стоимость — точную цифру сейчас назвать не могу — составляет около €20 тыс., что эквивалентно примерно 500 тыс. леев», — сказал он.
По словам министра, счет России направят через МИД. До тех пор, уточнил Жунгиету, государственное предприятие «Молдэлектрика» выделит необходимую сумму из своих фондов. «Позже мы увидим, как она [сумма] будет возвращена», — добавил министр.
Линию электропередачи Исакча — Вулканешты отключили в конце марта. Министерство энергетики Молдавии тогда сообщило о повреждении линии и связала его с атаками на энергетическую инфраструктуру на юге Украины. На фоне отключения ЛЭП в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике на 60 дней.
«Эта линия обеспечивает до 60−70% потребления электроэнергии. Мы задействовали четыре линии межсоединения с Румынией, но ситуация остается сложной. В часы пик дефицит электроэнергии может достигать 350−400 МВт. Как вы понимаете, возможны веерные отключения», — заявил тогда молдавский премьер-министр Александр Мунтяну, выступая на заседании парламента.
О завершении ремонта ЛЭП украинской стороной власти Молдавии сообщили 28 марта. В начале апреля премьер объявил о решении досрочно отменить режим ЧП.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.