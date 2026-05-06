Молдавия решила выставить России счет после повреждения ключевой ЛЭП

Линию электропередачи Исакча — Вулканешты отключили в конце марта. Министерство энергетики Молдавии тогда сообщило о повреждении линии и связала его с атаками на энергетическую инфраструктуру на юге Украины. На фоне отключения ЛЭП в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике на 60 дней.