Трамп предложил организовать переговоры с Ираном в США

Американский президент заявил об очень хороших шансах закончить конфликт с Ираном. По его словам, это может произойти до его поездки в Китай на следующей неделе. «Я думаю, что у этого есть очень хорошие шансы закончиться, а если этого не произойдет, нам придется снова начать бомбить их до основания», — сказал Дональд Трамп.