Трамп предложил организовать переговоры с Ираном в США

«Маловероятно. Я думаю, мы можем сделать это здесь (в США.— “Ъ”), а для финальной встречи, возможно, проведем подписание где-нибудь в другом месте», — сказал господин Трамп в интервью PBS News.
Американский президент заявил об очень хороших шансах закончить конфликт с Ираном. По его словам, это может произойти до его поездки в Китай на следующей неделе. «Я думаю, что у этого есть очень хорошие шансы закончиться, а если этого не произойдет, нам придется снова начать бомбить их до основания», — сказал Дональд Трамп.
Сегодня Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о прекращении войны. Он станет основой для «более детальных ядерных переговоров». Собеседники издания утверждают, что «это самый близкий к соглашению момент» с начала военных действий. По данным телеканала «Аль Арабия», Иран и США согласовали большинство пунктов сделки.