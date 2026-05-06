Трамп предложил организовать переговоры с Ираном в США

Президент США Дональд Трамп назвал маловероятной поездку своих спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. Господин Трамп также предположил, что встречу можно организовать в США.

Источник: AP 2024

«Маловероятно. Я думаю, мы можем сделать это здесь (в США.— “Ъ”), а для финальной встречи, возможно, проведем подписание где-нибудь в другом месте», — сказал господин Трамп в интервью PBS News.

Американский президент заявил об очень хороших шансах закончить конфликт с Ираном. По его словам, это может произойти до его поездки в Китай на следующей неделе. «Я думаю, что у этого есть очень хорошие шансы закончиться, а если этого не произойдет, нам придется снова начать бомбить их до основания», — сказал Дональд Трамп.

Сегодня Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о прекращении войны. Он станет основой для «более детальных ядерных переговоров». Собеседники издания утверждают, что «это самый близкий к соглашению момент» с начала военных действий. По данным телеканала «Аль Арабия», Иран и США согласовали большинство пунктов сделки.

