В посольстве России назвали цинизмом запрет Берлина на символику СССР 8 и 9 мая

Запрет демонстрации флагов России, Белоруссии и СССР, а также георгиевской ленточки на советских воинских мемориалах в Берлине «поражают абсурдностью и цинизмом». Об этом в среду, 6 мая, заявили в пресс-службе российского посольства в немецкой столице.
— С конфликтом на Украине события тех героических лет связывает лишь то, что, как тогда, так и сейчас, наша страна ведет непримиримую борьбу с нацизмом и неонацизмом во всех его уродливых проявлениях, включая попытки киевского режима запретить людям говорить на родном языке, отменить их культуру, историю, веру, — говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что рассматривают ограничения Берлина как необоснованные, дискриминационные, недружественные, и видят в них «вопиющее проявление неуважения» к памяти павших солдат, передает сайт диппредставительства.
9 мая немецкие правоохранители арестовали уличного музыканта в Берлине за исполнение советского гимна на публике. Также в список ограничений вошли Знамя Победы, форма советских солдат времен войны, песни и марши.