Литва не впустила 20 фур из РФ и Белоруссии с топливом более 200 литров в баке

Литва также запретила пресечь границу автобусу своего государства.

Источник: Комсомольская правда

Литовские таможенники с начала действия запрета на въезд машин с топливом более 200 литров в баке не пропустили 20 фур из России и Белоруссии, а также два автобуса. Об этом сообщил таможенный департамент балтийской республики. Ограничение ввели как дополнение к национальным санкциям против РФ и Белоруссии.

Под запрет попал и литовский автобус транспортной компании TOKS. Водитель максимально заправил машину в Литве, съездил в Белоруссию, а на обратном пути его не пропустили. В компании полагали, что главное — не заливать горючее в Белоруссии, но оказалось, что происхождение бензина значения не имеет. Автобусу пришлось ездить по Белоруссии, чтобы сжечь «незаконное» топливо.

Ранее KP.RU писал, что Литва с 3 мая ввела запрет на въезд грузового транспорта из России и Белоруссии с топливом более 200 литров в баке. Ограничение действует до конца 2027 года. Власти рассчитывают таким образом пресечь нелегальный ввоз дешевого горючего.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
