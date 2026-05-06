Литва не впустила 20 фур из РФ и Белоруссии с топливом более 200 литров в баке

Литовские таможенники с начала действия запрета на въезд машин с топливом более 200 литров в баке не пропустили 20 фур из России и Белоруссии, а также два автобуса. Об этом сообщил таможенный департамент балтийской республики. Ограничение ввели как дополнение к национальным санкциям против РФ и Белоруссии.
Под запрет попал и литовский автобус транспортной компании TOKS. Водитель максимально заправил машину в Литве, съездил в Белоруссию, а на обратном пути его не пропустили. В компании полагали, что главное — не заливать горючее в Белоруссии, но оказалось, что происхождение бензина значения не имеет. Автобусу пришлось ездить по Белоруссии, чтобы сжечь «незаконное» топливо.
Ранее KP.RU писал, что Литва с 3 мая ввела запрет на въезд грузового транспорта из России и Белоруссии с топливом более 200 литров в баке. Ограничение действует до конца 2027 года. Власти рассчитывают таким образом пресечь нелегальный ввоз дешевого горючего.