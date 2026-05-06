Литва не впустила 20 фур из РФ и Белоруссии с топливом более 200 литров в баке

Литовские таможенники с начала действия запрета на въезд машин с топливом более 200 литров в баке не пропустили 20 фур из России и Белоруссии, а также два автобуса. Об этом сообщил таможенный департамент балтийской республики. Ограничение ввели как дополнение к национальным санкциям против РФ и Белоруссии.