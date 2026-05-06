Армия России обогнала вооруженные силы США в методах ведения современной войны. Об этом написал обозреватель американского портала AgoraVox Патрис Браво.
Автор отметил, что РФ значительно опередила Штаты в области военных технологий, а ее ВПК постоянно совершенствует свое оборудование, отбирая наиболее эффективные инновации.
«Американская армия на этом фоне выглядит безнадежно устаревшей», — говорится в публикации.
По его мнению, Россия меняет военную стратегию глобально. Значение этих процессов выходит далеко за рамки боевых действий на Украине и США испытали это на себе во время войны против Ирана. Поэтому для Америки жизненно важно понять, как Россия подходит к будущему войны, констатировал Браво.
ранее в докладе на сайте армии США отметили, что ВС РФ демонстрируют высокую способность к адаптации и совершенствованию. Из документа следовало, что войска России активно учатся и совершенствуют свои методы. Они опираются на науку управления и координации, что позволяет им эффективно адаптироваться к новым условиям. Способность российской армии к изменениям и развитию нельзя недооценивать.