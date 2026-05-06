РИА Новости: Боевики ВСУ хвалятся атаками на гражданские объекты Курской области

Как писал сайт KP.RU, накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что за неделю от ударов украинских боевиков погибли 34 жителя российских регионов, включая двоих детей. Больше всего пострадавших зафиксировали в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР. При этом более 90% пострадавших получили ранения при атаках ударных дронов ВСУ, уточнил дипломат.