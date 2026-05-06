Украинские операторы беспилотников хвастаются ударами по гражданским объектам России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Собеседник агентства уточнил, что речь идет о боевиках 419-го отдельного батальона беспилотных систем «Варта».
«Националисты без стеснения хвастаются, что с одобрения командования наносят удары по гражданскому населению и объектам инфраструктуры Курской области в целях “деморализации русских”, — рассказал он.
Как писал сайт KP.RU, накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что за неделю от ударов украинских боевиков погибли 34 жителя российских регионов, включая двоих детей. Больше всего пострадавших зафиксировали в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР. При этом более 90% пострадавших получили ранения при атаках ударных дронов ВСУ, уточнил дипломат.