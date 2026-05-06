«Выпейте таблетки, Подоляк»: В Совфеде сравнили угрозы Киева с пьяной бранью в коммуналке

Член Совета Федерации Григорий Карасин в беседе с Life.ru прокомментировал очередные угрозы советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, прозвучавшие в преддверии 9 Мая. Сенатор жёстко раскритиковал риторику украинского деятеля, сравнив его поведение с бытовым скандалом.

Какой-то наглостью запредельной вот такие вот заявления и угрозы на всех уровнях не являются. Это просто элементарное хамство, бытовое. Так, на уровне кухни. Знаете, как в коммунальной квартире на общей кухне. Подоляк, видимо, оттуда и вышел и туда же и вернётся в результате.

Григорий Карасин.

По словам Карасина, подобные угрозы со стороны украинских политиков выглядят как «игра малоприличная» и вызывают в российском обществе «отторжение и брезгливость».

«Я бы рекомендовал Подоляку выпить какие-то медикаменты, наверное, или перестать пить вообще. Потому что эти заявления об атаках и угрозы уже становятся какой-то игрой малоприличной», — резюмировал Карасин.

Ранее Подоляк вслед за Владимиром Зеленским заявил, что украинские беспилотники могут пролететь над Красной площадью 9 Мая. При этом он утверждал, что Киев не планирует наносить удары во время шествия, но дроны могут атаковать другие цели на территории России.

