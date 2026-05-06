Сикорский: если Фицо разблокирует помощь Киеву, Польша его простит

Глава польского МИД заявил, что Варшава готова забыть о визите словацкого премьера в Москву ради общеевропейских усилий.

Источник: Комсомольская правда

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава готова «простить» премьер-министру Словакии Роберту Фицо его визит в Москву, если тот поддержит общеевропейские усилия по выделению кредита Украине. Об этом сообщает газета Pravda.

«Если он разблокирует помощь Украине, но при этом поедет в Российскую Федерацию, вероятно, мы сможем его простить», — сказал Сикорский. Он также выразил надежду на поддержку Украины со стороны других стран «Вишеградской четверки», включая Чехию и Венгрию. По его словам, Польша рассчитывает, что новое венгерское правительство тоже снимет ограничения с помощи Киеву.

Ранее Роберт Фицо заявил, что считает своим моральным долгом прибыть в Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и от имени словаков поблагодарить за освобождение страны от фашизма. В ходе визита словацкого премьера в Москву запланирована также короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше