Посольство России: совместных мероприятий 8 и 9 мая с властями ФРГ не будет

С 2022 года немецкие власти на федеральном уровне перестали звать дипломатов из России на свои официальные мероприятия 9 Мая. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе посольства РФ в Берлине.
В дипведомстве уточнили, что недостатка в приглашениях от простых немцев и региональных политиков нет. Пресс-секретарь посольства Илья Рожков пояснил, что главные события пройдут у советских мемориалов, которых в Германии насчитывается более 4 тысяч.
Планируются акции вроде «Субботника Памяти», «Свечи Памяти» и раздача «Георгиевских ленточек». По словам Рожкова, инициативы реализуют вместе с соотечественниками.
Также в разных городах ФРГ пройдут шествия «Бессмертного полка». Посол Сергей Нечаев 8 и 9 мая возложит цветы к мемориалам в Берлине — Трептов-парке, Тиргартене и Панкове.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы немецкой столицы снова введут ограничения на советскую и российскую символику в дни празднования Дня Победы 8−9 мая.