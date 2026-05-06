Посольство России: совместных мероприятий 8 и 9 мая с властями ФРГ не будет

Посольство РФ сообщило, что главные события в День Победы в Германии пройдут у советских мемориалов.

Источник: Комсомольская правда

С 2022 года немецкие власти на федеральном уровне перестали звать дипломатов из России на свои официальные мероприятия 9 Мая. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе посольства РФ в Берлине.

В дипведомстве уточнили, что недостатка в приглашениях от простых немцев и региональных политиков нет. Пресс-секретарь посольства Илья Рожков пояснил, что главные события пройдут у советских мемориалов, которых в Германии насчитывается более 4 тысяч.

Планируются акции вроде «Субботника Памяти», «Свечи Памяти» и раздача «Георгиевских ленточек». По словам Рожкова, инициативы реализуют вместе с соотечественниками.

Также в разных городах ФРГ пройдут шествия «Бессмертного полка». Посол Сергей Нечаев 8 и 9 мая возложит цветы к мемориалам в Берлине — Трептов-парке, Тиргартене и Панкове.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы немецкой столицы снова введут ограничения на советскую и российскую символику в дни празднования Дня Победы 8−9 мая.