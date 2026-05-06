Собянин может войти в первую пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму

«Единая Россия» (ЕР) прорабатывает возможность включения мэра Москвы Сергея Собянина в общефедеральную часть своего списка на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщили источники «Ъ» в ЕР.

Источник: Коммерсантъ

По одному из сценариев, градоначальник может занять вторую строчку, которую в 2021 году занимал министр иностранных дел Сергей Лавров. Лидером списка, скорее всего, станет председатель партии Дмитрий Медведев.

В настоящее время изучаются рейтинги столичного градоначальника. Окончательное решение может быть принято вплоть до предвыборного съезда, намеченного на 26 июня.

Помимо Сергея Собянина, в федеральную пятерку могут войти военкор Евгений Поддубный, а также главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Господин Собянин уже неоднократно был «паровозом» в региональной группе единороссов, каждый раз отказываясь от мандата.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Мэр федерального значения».

