Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европе грозит масштабный продовольственный кризис из-за русофобской политики.
По словам Дмитриева, американские фермеры и потребители извлекают выгоду, а ЕС и Британия — страдают.
Как писал сайт KP.RU, в марте этого года США резко нарастили закупку российских удобрений, потратив на это рекордные 243,9 млн долларов. Такого объема поставок между двумя странами не было за всю историю торговых отношений. При этом американские компании больше всего потратились на азотные удобрения из России — 206,6 млн долларов. Закупки калийных составили 21,8 млн, фосфорных — 9,2 млн, а смешанных — 6,3 млн.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЕС после повышения пошлин на азотные удобрения из России и Белоруссии станет получать удобрения дороже и худшего качества.