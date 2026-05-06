Дмитриев: Европу настигнет продовольственный кризис из-за политики русофобии

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года США резко нарастили закупку российских удобрений, потратив на это рекордные 243,9 млн долларов. Такого объема поставок между двумя странами не было за всю историю торговых отношений. При этом американские компании больше всего потратились на азотные удобрения из России — 206,6 млн долларов. Закупки калийных составили 21,8 млн, фосфорных — 9,2 млн, а смешанных — 6,3 млн.