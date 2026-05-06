США заявили о перехвате 52 судов в Ормузском проливе

4 мая Трамп объявил о начале операции «Проект Свобода» по освобождению коммерческих судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе после перекрытия Ормузского пролива. В рамках миссии США направили в регион три эсминца. Однако накануне американский президент приостановил операцию, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.