США заявили о перехвате 52 судов в Ормузском проливе

Источник: РБК

Вооруженные силы США перехватили 52 коммерческих судна с начала блокады Ормузского пролива, сообщает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в X.

«На данный момент 52 коммерческих судна были направлены на разворот или возврат в порт для соблюдения требований», — говорится в сообщении.

Блокаду Ормузского пролива Вашингтон объявил 13 апреля. В конце месяца президент США Дональд Трамп приказал военно-морским силам страны открывать огонь на поражение и топить любое судно, пытающееся установить мины в акватории пролива.

Из-за блокады пролива Персидский залив не могут покинуть около 22,5 тыс. моряков более чем на 1,55 тыс. судов, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.

4 мая Трамп объявил о начале операции «Проект Свобода» по освобождению коммерческих судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе после перекрытия Ормузского пролива. В рамках миссии США направили в регион три эсминца. Однако накануне американский президент приостановил операцию, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше