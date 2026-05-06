США заявили о перехвате 52 судов в Ормузском проливе

Вооруженные силы США перехватили 52 коммерческих судна с начала блокады Ормузского пролива, сообщает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в X.
«На данный момент 52 коммерческих судна были направлены на разворот или возврат в порт для соблюдения требований», — говорится в сообщении.
Блокаду Ормузского пролива Вашингтон объявил 13 апреля. В конце месяца президент США Дональд Трамп приказал военно-морским силам страны открывать огонь на поражение и топить любое судно, пытающееся установить мины в акватории пролива.
Из-за блокады пролива Персидский залив не могут покинуть около 22,5 тыс. моряков более чем на 1,55 тыс. судов, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.
4 мая Трамп объявил о начале операции «Проект Свобода» по освобождению коммерческих судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе после перекрытия Ормузского пролива. В рамках миссии США направили в регион три эсминца. Однако накануне американский президент приостановил операцию, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.
