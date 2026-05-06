Литва примет американских военных, если их выведут из ФРГ, заявил президент

«Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы эти солдаты, которые, возможно, будут выведены из Германии, остались в Европе. И, вероятно, второй аспект — в какой именно стране они будут дислоцированы. Мы в Литве готовы принять столько союзников, сколько сможем. И для этой цели мы создаем всю необходимую инфраструктуру как для учений, так и для размещения», — сказал Науседа на совместной с президентом Польши Каролем Навроцким пресс-конференции на полигоне в Капчаместисе.