Литва примет американских военных, если их выведут из ФРГ, заявил президент

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Литва готова принять у себя как можно больше американских военных, если США решат вывести их из Германии, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

Источник: © РИА Новости

Президент США Дональд Трамп 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на 5 тысяч человек. В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6−12 месяцев.

«Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы эти солдаты, которые, возможно, будут выведены из Германии, остались в Европе. И, вероятно, второй аспект — в какой именно стране они будут дислоцированы. Мы в Литве готовы принять столько союзников, сколько сможем. И для этой цели мы создаем всю необходимую инфраструктуру как для учений, так и для размещения», — сказал Науседа на совместной с президентом Польши Каролем Навроцким пресс-конференции на полигоне в Капчаместисе.

Науседа напомнил, что Литва ожидает полного развертывания пятитысячной бригады бундесвера на своей территории к концу 2027 года, в Литве также сейчас находится более 1000 американских солдат, и Вильнюс готов «принять в будущем еще больше».

