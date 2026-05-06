Саркози получил условно-досрочное освобождение

Суд удовлетворил ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания. Таким образом, экс-президент не будет носить электронный браслет, с которым он должен был отбывать шесть месяцев реального срока по этому делу.
Дело Саркози получило в прессе название Bygmalion — по названию пиар-агентства, которое обслуживало его предвыборную кампанию в 2012 году (создано в 2008 году предпринимателями, близкими к одному из сподвижников Саркози — Жан-Франсуа Копе).
Расследование было начато в феврале 2014 года, когда еженедельник Le Point опубликовал данные о том, что в 2012 году Bygmalion значительно завышало стоимость услуг, оказываемых избирательному штабу Саркози, баллотировавшегося на второй президентский срок. По данным следствия, чтобы скрыть нарушения, штаб Саркози и Bygmalion использовали подложные счета — агентство выписывало их не штабу, а партии «Союз в поддержку народного движения» (с 2015 года — «Республиканцы») за проведение партийных митингов и съездов, не связанных с выборами.
Следствие заявило, что Саркози собрал на свою кампанию €42,8 млн — в два раза больше предусмотренного законом лимита. 16 февраля 2016 года экс-президенту было предъявлено обвинение в намеренном превышении норм финансирования предвыборной кампании. В феврале 2024 года Апелляционный суд Парижа признал Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года и приговорил его к одному году лишения свободы, из которого шесть месяцев — реальный срок, а шесть месяцев — условно.