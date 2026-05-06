Саркози получил условно-досрочное освобождение

Расследование было начато в феврале 2014 года, когда еженедельник Le Point опубликовал данные о том, что в 2012 году Bygmalion значительно завышало стоимость услуг, оказываемых избирательному штабу Саркози, баллотировавшегося на второй президентский срок. По данным следствия, чтобы скрыть нарушения, штаб Саркози и Bygmalion использовали подложные счета — агентство выписывало их не штабу, а партии «Союз в поддержку народного движения» (с 2015 года — «Республиканцы») за проведение партийных митингов и съездов, не связанных с выборами.