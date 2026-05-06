Таиланд расставляет приоритеты

В интервью газете The Washington Post глава министерства иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу пожаловался, что США отказали его стране в экономической помощи, которая могла бы хоть как-то компенсировать ее потери от войны в Персидском заливе. Понятно, что министр имел в виду прежде всего универсальные потери от скачка цен на бензин и дизель, роста стоимости азотных удобрений, что особенно болезненно для такой сельскохозяйственной страны, как Таиланд.

Неудивительно, что в таких странах проявилась тенденция перегонять на этанол (как горючее) сахарный тростник, кукурузу и сою, что усугубляет общие социальные проблемы.

Но королевство явно беспокоит и целый комплекс проблем, порождаемых курсом Вашингтона: введение неоправданных экспортных пошлин, разрушение цепочек поставок, стимулирование мозаичности мировой торговли. А на фоне ситуации в Ормузском проливе появились спекуляции о возможном перекрытии и Малаккского пролива ради давления на Китай, но в реальности — для создания проблем для всех государств Юго-Восточной Азии. Все это в целом порождает ощущение нарастающей нестабильности.

Поэтому неудивительно, что таиландский дипломат заявил об обращении за помощью к Китаю и России, у которых можно получить и кредиты, и удобрения по приемлемым ценам, и многое другое. И такой поворот в сознании элит Глобального Юга становится общепринятым. Так, на другом конце мира, в Африке, Мозамбик договорился с Китаем о реструктуризации своего долга и переводе его из долларов в юани. Совпадение? Вряд ли.

