ВСУ около 20 раз атаковали Энергодар беспилотниками

Вооруженные силы Украины в течение дня около 20 раз с помощью БПЛА атаковали Энергодар, повреждены гражданская инфраструктура и автомобили.

Источник: РБК

Вооруженные силы Украины в течение дня около 20 раз с помощью БПЛА атаковали Энергодар, повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня противник предпринял около 20 атак БПЛА на город Энергодар Благо, пострадавших среди жителей города нет», — написал он в «Максе».

Ранее Энергодар также подвергся атаке: около 15 беспилотников на оптоволокне ударили по зданию администрации города. Большую часть дронов удалось сбить. Работников перевели на дистант.

5 мая Балицкий сообщал, что на Энергодар было не менее десяти атак беспилотников.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС — крупнейшей атомной станции Европы. Она находится под контролем России. В сентябре 2022-го из соображений безопасности работа всех реакторов была приостановлена. Сейчас АЭС обслуживается двумя резервными линиями, что обеспечивает энергией саму станцию и прилегающие территории.

