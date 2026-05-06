КНДР убрала из Конституции упоминание об объединении с Южной Кореей

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне (до этого Корейский полуостров находился под оккупацией). В США и СССР изначально исходили из того, что разделение будет временным и в скором времени Корея вновь объединится. Однако между сторонами возникало все больше идеологических и политических противоречий, переросших в борьбу за сферы влияния.