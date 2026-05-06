США обстреляли танкер под иранским флагом в Оманском заливе

«Hasna больше не следует транзитом в Иран. Блокада США в отношении судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, остается в силе», — указано в сообщении CENTCOM в соцсети Х. По данным CENTCOM, всего с начала блокады США приказали развернуться 52 судам.