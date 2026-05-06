США обстреляли танкер под иранским флагом в Оманском заливе

Американские военнослужащие атаковали в Оманском заливе танкер M/T Hasna под иранским флагом, который шел без груза в порт исламской республики. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Военнослужащие США «неоднократно предупреждали» экипаж судна о нарушении американской блокады. После этого американские силы обстреляли танкер из 20-мм пушки истребителя F/A-18 Super Hornet, запущенного с авианосца USS Abraham Lincoln. Рулевой механизм судна был поврежден.

«Hasna больше не следует транзитом в Иран. Блокада США в отношении судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, остается в силе», — указано в сообщении CENTCOM в соцсети Х. По данным CENTCOM, всего с начала блокады США приказали развернуться 52 судам.

США начали блокаду иранских портов 13 апреля, вскоре после переговоров иранской и американской делегаций, которые не привели к мирному соглашению. Иран в свою очередь заблокировал Ормузский пролив. 6 мая президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции «Проект свободы», которая была направлена на освобождение застрявших в Персидском заливе торговых судов.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Проект свободы” встал на якорь».

