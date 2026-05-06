Мерц заявил о хороших отношениях с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что по-прежнему настроен на конструктивные трансатлантические отношения, несмотря на расхождения с президентом США Дональдом Трампом по иранскому конфликту. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZDF.
«Я по-прежнему стремлюсь к хорошим трансатлантическим отношениям, даже если по существу вопроса наши мнения расходятся», — заявил Мерц, напомнив, что ранее у них уже были разногласия с Трампом относительно причин конфликта на Украине.
Как отметил канцлер, разногласия не представляют для него проблему, ведь даже в крепком партнерстве есть место разным взглядам. По его словам, он может жить с имеющимися противоречиями с Трампом. Кроме того, Мерц подчеркнул, что регулярно общается с президентом США по телефону.
Ранее президент США раскритиковал Мерца за непонимание ситуации с Ираном. При этом республиканец не ограничился критикой взглядов канцлера ФРГ на иранскую проблему и назвал Германию «разбитой» страной, которая «не справляется» экономически и во всем остальном.
