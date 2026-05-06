Мерц заявил о хороших отношениях с США

Как отметил канцлер, разногласия не представляют для него проблему, ведь даже в крепком партнерстве есть место разным взглядам. По его словам, он может жить с имеющимися противоречиями с Трампом. Кроме того, Мерц подчеркнул, что регулярно общается с президентом США по телефону.