Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил о хороших отношениях с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что по-прежнему настроен на конструктивные трансатлантические отношения, несмотря на расхождения с президентом США Дональдом Трампом по иранскому конфликту.

Источник: РБК

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что по-прежнему настроен на конструктивные трансатлантические отношения, несмотря на расхождения с президентом США Дональдом Трампом по иранскому конфликту. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZDF.

«Я по-прежнему стремлюсь к хорошим трансатлантическим отношениям, даже если по существу вопроса наши мнения расходятся», — заявил Мерц, напомнив, что ранее у них уже были разногласия с Трампом относительно причин конфликта на Украине.

Как отметил канцлер, разногласия не представляют для него проблему, ведь даже в крепком партнерстве есть место разным взглядам. По его словам, он может жить с имеющимися противоречиями с Трампом. Кроме того, Мерц подчеркнул, что регулярно общается с президентом США по телефону.

Ранее президент США раскритиковал Мерца за непонимание ситуации с Ираном. При этом республиканец не ограничился критикой взглядов канцлера ФРГ на иранскую проблему и назвал Германию «разбитой» страной, которая «не справляется» экономически и во всем остальном.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше