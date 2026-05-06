Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД получит право утверждать перечни профессий для трудовых мигрантов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о передаче МВД части полномочий Минтруда по вопросам трудовых мигрантов. Документ опубликован в думской электронной базе.

Источник: Life.ru

Речь идёт об утверждении перечней профессий для иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов. В частности, это касается тех, кто может получить вид на жительство в России без предварительного разрешения на временное проживание.

Также МВД предлагают передать полномочия по утверждению списка специальностей, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для иностранцев, прибывающих в РФ по визе.

Кроме того, ведомство может получить право определять случаи, когда временно пребывающие в России иностранные граждане смогут работать за пределами региона, где им выдали разрешение на работу.

Ранее Life.ru сообщал, что МВД предложило эксперимент по целевому набору мигрантов с 2027 года. В рамках инициативы правительство получит право тестировать различные механизмы регулирования трудовой деятельности мигрантов. Планируется создание реестровой системы, в которой работодатели и иностранные сотрудники будут фиксироваться в электронных базах данных.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.