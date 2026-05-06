Сотрудница банка бросила трубку, когда в поддержку позвонил папа римский

По данным NYT, понтифик позвонил в американский банк, чтобы изменить номер телефона и адрес в документах. Он представился своим мирским именем — Роберт Фрэнсис Превост. После того, как папа римский ответил на контрольные вопросы, сотрудница банка заявила, что ему все-таки необходимо прийти в отделение. Понтифик ответил, что он не сможет этого сделать.