Генштаб Франции заявил об отправке авианосной группы в Красное море

Французская авианосная группа выдвигается к Красному морю, сообщила в соцсети X пресс-служба генштаба Вооруженных сил Франции.
«В ответ на меняющуюся международную ситуацию в Ормузском проливе военно-морская авиационная группа направляется к Красному морю и Аденскому заливу», — говорится в сообщении.
Как сообщает BFMTV со ссылкой на заявление генштаба Вооруженных сил Франции, это позволит сократить сроки развертывания в случае запуска многонациональной инициативы.
В Елисейском дворце заявили, что переброска сил призвана продемонстрировать готовность коалиции обеспечить безопасность в регионе. Авианосец «Шарль де Голль» должен присоединиться к судам партнеров, уже находящимся в зоне.
В Минобороны Франции отметили, что развертывание позволит заранее оценить оперативную обстановку и предложить дополнительные варианты реагирования для укрепления безопасности и поддержки морской торговли, передает телеканал.
Инициатива, по данным Парижа, разрабатывается совместно с союзниками и может включать более 40 стран. При этом ее реализация зависит от развития ситуации вокруг конфликта и переговоров между США и Ираном.
В середине апреля Франция и Великобритания обсуждали план обеспечения судоходства в Ормузском проливе, который может быть реализован после завершения активных боевых действий.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее также заявлял, что страна не будет участвовать в американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Он отметил, что Франция не намерена участвовать «в чем-то неясном». По словам Макрона, Париж выступает за координированное восстановление диалога между США и Ираном.
О запуске операции «Проект “Свобода” в ночь на 3 мая объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, целью миссии является сопровождение торговых судов в Персидском заливе. В среду, 6 мая, республиканец заявил об окончании операции на короткий период для возможность завершения переговоров с Тегераном и заключения сделки.