Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: в ЕС ошибаются, думая замолчать угрозы Зеленского сорвать 9 Мая в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Страны ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично агрессивные заявления Владимира Зеленского о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Источник: РИА "Новости"

«Если в странах ЕС думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы, так сказать замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима», — подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что «в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения». «Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно», — отметила дипломат.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше