МИД РФ: в ЕС ошибаются, думая замолчать угрозы Зеленского сорвать 9 Мая в Москве

«Если в странах ЕС думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы, так сказать замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима», — подчеркнула дипломат.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что «в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения». «Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно», — отметила дипломат.