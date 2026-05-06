Захарова: ВС РФ ударят по центрам принятия решений при нарушении перемирия

В случае если руководство Украины реализует преступные замыслы в дни празднования Великой Победы, российские войска нанесут удары по территории страны, в том числе по центрам принятия решений. Об этом в среду, 6 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что ведомство настоятельно призывает власти других стран эвакуировать из Киева персонал дипломатических и других представительств, а также граждан в связи с «неотвратимостью нанесения ответного удара» по городу.

Захарова подчеркнула, что предупреждение Министерства обороны России было ответом на заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении сорвать День Победы в Москве с помощью терактов.

— Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю, — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что Москва выступает с позиции неизбежного ответа на агрессию, передает сайт российского МИД.

4 мая Минобороны России призвало жителей Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств покинуть город на случай возможного ответного удара.

