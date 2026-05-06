Москва призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева

Российская сторона направила всем аккредитованным при МИД дипмиссиям ноту с призывом обеспечить эвакуацию сотрудников посольств в Киеве в связи с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

Источник: AP 2024

Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте дипведомства.

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации, с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», — привела цитату из ноты Захарова.

Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации, добавили в ведомстве.

Материал дополняется

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
