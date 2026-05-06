Москва призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева

Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте дипведомства.
«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации, с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», — привела цитату из ноты Захарова.
Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации, добавили в ведомстве.
Материал дополняется