МИД России призвал иностранные государства эвакуировать из Киева своих граждан

Российский МИД через своего официального представителя Марию Захарову обратился к зарубежным государствам с настоятельной рекомендацией заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот призыв связан с опасениями Москвы относительно возможных попыток Украины сорвать празднование Дня Победы.

Захарова напомнила о заявлении Минобороны РФ от 4 мая 2026 года, где говорилось об угрозах со стороны Киева нанести удар по Москве в этот памятный день. Она подчеркнула, что в случае реализации Украиной «преступных террористических замыслов» в дни празднования, Россия готова нанести ответный удар по Киеву, включая центры принятия решений.

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения ВС РФ ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», — подчеркнула Захарова.

Минобороны России ранее анонсировало, что с 8 по 9 мая будет соблюдаться режим прекращения огня в связи с празднованием Дня Победы. Это решение было инициировано президентом Владимиром Путиным. В ответ на это Владимир Зеленский сначала высказал угрозу нанесения удара по параду в Москве, но затем объявил о введении режима перемирия с полуночи 6 мая. А сегодня Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает объявленный Украиной режим прекращения огня. При этом режим тишины был введён Киевом в одностороннем порядке и не сопровождался согласованными договорённостями с российской стороной.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
