Варшава рассказала, как сможет «простить» визит Фицо в Москву на 9 Мая

Варшава готова пропустить самолет премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на 9 Мая, если он разблокирует помощь Киеву, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский.

Источник: РБК

По словам Сикорского, Фицо продемонстрировал «позитивные изменения» в своей позиции по Украине.

По словам Сикорского, Фицо продемонстрировал «позитивные изменения» в своей позиции по Украине.

«Если он разблокирует помощь Украине, но вместе с тем поедет в Россию, может быть, мы сможем ему это простить», — сказал он (цитата по Pravda).

Глава польской дипломатии также выразил надежду, что новое венгерское правительство также сможет отменить санкции в отношении помощи Киеву, в связи с чем напомнил об уже одобренном кредите в размере €90 млрд.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что несколько иностранных лидеров намерены посетить Москву по случаю празднования 9 Мая. Фицо 6 апреля рассказал, что хотел бы прилететь в Москву на День Победы.

Примерно через две недели Фицо заявил, что власти Литвы и Латвии отказались открыть воздушные пространства для его полета, вскоре о своем отказе сообщила и Эстония.

5 мая Фицо заявил, что не планирует посещать военный парад в честь Дня Победы в Москве, но намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

В прошлом году Эстония, Латвия и Литва также закрыли воздушное пространство для пролета Фицо в Москву. В итоге Фицо все же прибыл в российскую столицу на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, несмотря на призывы отказаться от визита.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше