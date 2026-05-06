Варшава рассказала, как сможет «простить» визит Фицо в Москву на 9 Мая

Варшава готова пропустить самолет премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на 9 Мая, если он разблокирует помощь Киеву, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский.
По словам Сикорского, Фицо продемонстрировал «позитивные изменения» в своей позиции по Украине.
«Если он разблокирует помощь Украине, но вместе с тем поедет в Россию, может быть, мы сможем ему это простить», — сказал он (цитата по Pravda).
Глава польской дипломатии также выразил надежду, что новое венгерское правительство также сможет отменить санкции в отношении помощи Киеву, в связи с чем напомнил об уже одобренном кредите в размере €90 млрд.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что несколько иностранных лидеров намерены посетить Москву по случаю празднования 9 Мая. Фицо 6 апреля рассказал, что хотел бы прилететь в Москву на День Победы.
Примерно через две недели Фицо заявил, что власти Литвы и Латвии отказались открыть воздушные пространства для его полета, вскоре о своем отказе сообщила и Эстония.
5 мая Фицо заявил, что не планирует посещать военный парад в честь Дня Победы в Москве, но намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретиться с президентом Владимиром Путиным.
В прошлом году Эстония, Латвия и Литва также закрыли воздушное пространство для пролета Фицо в Москву. В итоге Фицо все же прибыл в российскую столицу на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, несмотря на призывы отказаться от визита.
